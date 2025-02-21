Xi Jinping'den Orduya Yeni Yönetmelikler

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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, ordunun iç düzeni, davranış kuralları ve askeri formasyonuna ilişkin üç yönetmeliğin yayımlanmasına yönelik talimatları imzaladı.

1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kurallar, savaşa hazırlığa odaklanarak ihtiyaçları gidermek ve Çin silahlı kuvvetlerini tam anlamıyla dünya standartlarında bir orduya dönüştürmek üzere hazırlandı.

Ordunun iç düzenine ilişkin yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle kılık kıyafet, davranışlar, izin ve eğitimler gibi konularda askerlerin yönetiminin iyileştirilmesi amaçlandı.

Askeri davranış kurallarında yapılan revizyonla da başarıların ödüllendirilmesi, kural ihlallerinin cezalandırılması ve bu hususlarla ilgili prosedürlerin sorunsuz hale getirilmesine yönelik kurallar yenilendi.

Ayrıca askeri formasyona ilişkin yeni yönetmeliklere, kara, deniz, rıhtım ve havada askeri geçit törenlerine ilişkin ayrıntılı uygulama kuralları eklendi.

Yönetmeliklerde yapılan revizyonlarda, savaşa hazır olma ve savaşa katılma temel yönelimi ön plana çıkarılarak en önemli görev olarak savaşa hazır olma durumuna öncelik verildi.

Silahlı kuvvetlerin hukuka uygun olarak yönetilmesi stratejisinin tam olarak uygulanmasını sağlayan yeni kurallar, savaşa hazırlık, eğitim, operasyonlar ve günlük yaşamda daha standardize edilmiş bir düzeni teşvik etmeyi amaçlıyor.