Xi Jinping'den Orsi'ye Kutlama Mesajı

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BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Uruguay Devlet Başkanı olarak seçilen Yamandu Orsi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Çarşamba günü gönderdiği mesajında Çin ve Uruguay'ın birbirine güvenen ve kazan-kazan işbirliğinde bulunan iyi dostlar olduğunu kaydeden Xi, 36 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine her zaman bağlı kaldığını belirtti.

Xi, iki tarafın birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirine sıkı destek verdiğini, birçok alandaki tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini ve halkları arasında köklü dostluk kurduğunu ifade etti.

Çin ile Uruguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, Çin-Uruguay dostluğunu sürdürmek ve Çin-Uruguay kapsamlı stratejik ortaklığından daha fazla sonuç elde ederek iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Orsi ile çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.