Xi Jinping'den Yeni Yıl Mesajı

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BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeni yıl mesajında Çin halkına seslenerek kendilerine olan güvenlerini sürdürmelerini istedi ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak zorluk ve baskıları çok çalışarak aşabileceklerini söyledi.

Xi, 2025 yılı için Çin Medya Grubu ve internet üzerinden salı günü yayımladığı mesajında yeni yılda 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın tamamlanacağını vurgulayarak bu çerçevede Çin'in daha proaktif ve etkili politikalar uygulayacağını, yüksek kaliteli kalkınmaya öncelik vereceğini, bilim ve teknolojide daha fazla kendi kendine yeterlilik ve gücü teşvik edeceğini ve ekonomik ve sosyal kalkınmada yakalanan sağlam ivmeyi sürdüreceğini belirtti.

Çin ekonomisinin "şu anda uluslararası belirsizliklerden kaynaklanan zorluklar ile büyüme üzerindeki eski yöntemlerden yenilerine geçişin yol açtığı baskı da dahil olmak üzere bazı yeni koşullarla karşı karşıya olduğuna" işaret eden Xi, "Ancak sıkı çalışarak ilerleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi, zorluklar bizi büyütür ve zor zamanlardan geçerek güçleniriz. Kendimize güvenmeliyiz" dedi.

EKONOMİDEKİ İYİYE GİDİŞ

Çin'in 2024 karnesini değerlendiren Xi, ulusal gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 130 trilyon yuan (yaklaşık 18.08 trilyon ABD doları) seviyesini geçmesinin beklenmesi ve tahıl üretiminin 700 milyon tonu aşmasıyla ekonominin toparlandığını ve yükselişe geçtiğini ifade etti.

Xi, Çin'in kaliteli yeni üretici güçleri teşvik ettiğini ve yeni iş sektörleri, biçimleri ve modellerinin ortaya çıkmaya devam ettiğini kaydetti. İlk kez bir yıl içinde 10 milyondan fazla yeni enerjili araç üretildiğinin altını çizen cumhurbaşkanı, entegre devre, yapay zeka ve kuantum iletişimi gibi alanlarda atılımlar gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Hiç kimsenin Çin'in yeniden birleşmesine asla engel olamayacağını ve bunun bir tarihi eğilim olduğunu da vurgulayan Xi, "Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki biz Çinliler, tek ve aynı aileye mensubuz. Hiç kimse aramızdaki akrabalık bağını asla koparamaz" dedi.

Xi, Hong Kong ve Makao'da uzun vadeli refah ve istikrarı korumak için "tek ülke, iki sistem" politikasını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

DÜNYA BARIŞI VE İSTİKRARININ KORUNMASI

Cumhurbaşkanı, dünya dönüşüm ve çalkantı sürecinden geçerken sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin'in, küresel yönetişim reformunu aktif şekilde teşvik ettiğini ve Küresel Güney ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini derinleştirdiğini vurguladı.

Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinde kaydettiği ilerlemeye, Çin- Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'ne ev sahipliği yapmadaki başarısına ve ikili ve çok taraflı forumlara katılımının önemine işaret eden Xi, ülkenin "dünya barışı ve istikrarının korunmasına büyük katkı sağladığını" ifade etti.

Xi, "Çin, dostluk ve işbirliğini teşvik etmek, farklı kültürler arasında karşılıklı öğrenmeyi artırmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere tüm ülkelerle birlikte çalışacak. Birlikte dünya için daha iyi bir gelecek yaratmalıyız" dedi.