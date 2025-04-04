Xi Jinping\'den Yeşil Çin Çağrısı

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, "Güzel bir Çin"in inşası için güç birliği çağrısı yaparak ağaçlandırma çalışmalarıyla ülkenin daha yeşil hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, perşembe günü Beijing'de düzenlenen gönüllü ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Xi, aralarında Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Han Zheng'in de bulunduğu Parti ve devlet liderleriyle birlikte perşembe sabahı Fengtai bölgesinde bulunan bir nehir kıyısındaki ağaç dikim alanına gelerek yetkililer ve yerel halkla birlikte ağaç dikti.

Xi, Çin'deki mevcut orman örtüsü oranının yüzde 25'i aştığını ve dünyada yeni ağaçlandırılan alanlarının yaklaşık dörtte birinin Çin'de bulunduğu kaydetti.