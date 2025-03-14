Xi Jinping'den Yunanistan'a Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'a kutlama mesajı gönderdi.

Perşembe günü gönderdiği mesajında hem Çin hem de Yunanistan'ın köklü tarih ve görkemli bir kültüre sahip olduğunu belirten Xi, geleneksel dostluğu sürdüren iki ülkenin karşılıklı anlayış ve kazan-kazan işbirliğine dayalı kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu ifade etti.

Xi, iki ülkenin son yıllarda Pire Limanı projesinde ilerleme kaydettiğini, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik ettiğini ve Atina'da Çin ve Yunan Antik Medeniyetler Merkezi'nin ve Çin Klasik Çalışmalar Okulu'nun kurulmasında işbirliği yaptığını hatırlattı.

Xi, bu tür ortak çabaların iki kadim medeniyet arasındaki uyumu ve günümüz dünyasındaki sorumluluk duygularını ortaya koyduğunu belirtti.

Günümüz dünyasında yüzyıldır görülmemiş büyük değişimlerin yaşandığını ve tüm ülkelerin birbirleriyle yakın şekilde bağlantılı, geleceklerinin de ortak olduğunu kaydeden Xi, küresel zorlukların üstesinden gelmenin tek yolununsa kazan-kazan işbirliği olduğunu vurguladı.

Çin-Yunanistan ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini söyleyen Xi, geleneksel dostluklarını güçlendirmeye devam etmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ve kültürel etkileşimi artırmak ve ara vermeksizin Çin-Yunanistan kapsamlı stratejik ortaklığının anlamını zenginleştirmeye, Çin-AB ilişkilerinin sürekli ve sağlam gelişimini teşvik etmeye ve küresel barış, istikrar, kalkınma ve refaha bilgelik ve güç katmaya devam etmek üzere Tasulas ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.