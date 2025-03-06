Xi Jinping Eğitimde İlerlemeyi Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Xi Jinping Eğitimde İlerlemeyi Vurguladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi, eğitim ve bilimsel gelişimin önemini vurgulayarak modernleşme hedeflerini açıkladı.

06.03.2025 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yanı sıra yetenek gelişiminin desteklenmesinde de eğitimin rolünün güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in modernleşmesinin ileriye götürülmesi için eğitim, bilim ve teknoloji ve yetenek alanlarındaki ihtiyaçların çok iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin üçüncü oturumu sırasında düzenlenen ve eğitim sektöründen ulusal siyasi danışmanların da bulunduğu ortak grup toplantısına katılan Xi, hedefin sürekli yetenek akışını sağlamak, bu yeteneklerin tam potansiyelini ortaya çıkarmak ve becerilerinden tam olarak yararlanılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping Eğitimde İlerlemeyi Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:31:14. #7.13#
SON DAKİKA: Xi Jinping Eğitimde İlerlemeyi Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.