Xi Jinping Eğitimde İlerlemeyi Vurguladı

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yanı sıra yetenek gelişiminin desteklenmesinde de eğitimin rolünün güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in modernleşmesinin ileriye götürülmesi için eğitim, bilim ve teknoloji ve yetenek alanlarındaki ihtiyaçların çok iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin üçüncü oturumu sırasında düzenlenen ve eğitim sektöründen ulusal siyasi danışmanların da bulunduğu ortak grup toplantısına katılan Xi, hedefin sürekli yetenek akışını sağlamak, bu yeteneklerin tam potansiyelini ortaya çıkarmak ve becerilerinden tam olarak yararlanılmasını sağlamak olduğunu belirtti.