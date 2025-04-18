Xi Jinping Kamboçya\'da Resmi Ziyarette

Xi, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun yan yana duran Çin ve Kamboçya'nın iyi niyet ve yardımlaşmayla temel çıkarları ve endişeleri konusunda birbirlerini tereddütsüz şekilde desteklediğini belirtti.

PUNOM PEN, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Kamboçya'nın farklı büyüklükteki ülkeler arasında eşitlik, karşılıklı güven ve kazan-kazan işbirliğine yönelik model teşkil ettiğini söyledi.

Xi, perşembe günü Kamboçya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile bir araya geldi.

Çin ve Kamboçya arasındaki dostluğun binlerce yıllık tarihe sahip olduğunu kaydeden Xi, iki ülke halkının her zaman birlikte mücadele ederek kalkındığını belirtti. Xi, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun yan yana duran Çin ve Kamboçya'nın iyi niyet ve yardımlaşmayla temel çıkarları ve önemli endişeleri konusunda birbirlerini tereddütsüz şekilde desteklediğini belirtti.

Xi, Çin ve Kamboçya'nın, Çinli eski kuşak liderler ve Kamboçya'nın "Kral Baba'sı" Norodom Sihanouk tarafından ortaklaşa kurulan sağlam dostluğu yeni koşullar altında da el üstünde tutup ileriye taşımaları gerektiğini ifade etti. Xi ayrıca iki ülkenin, hem ortak geleceğe sahip Çin-Kamboçya topluluğunu zamanın yeni çağrışımlarıyla donatması ve iki ülkenin kalkınması ve halklarının refahına hizmet etmesi hem de komşu ülkelerle ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına ve insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşasının teşvik edilmesine daha fazla katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, Kamboçya'yı istikrarını koruma, kalkınmasını hızlandırma, halkın geçim kaynaklarını iyileştirme ve kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesi konusunda kararlılıkla desteklediklerini kaydetti.

Çin'in modernleşmesinin Kamboçya ve diğer komşu ülkelere daha fazla fırsat getireceğine inandığını belirten Xi, yeni dönemde her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun inşasında muhteşem bir sayfa açacaklarına olan inancını dile getirdi.

Kral Sihamoni ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını, Xi tarafından önerilen üç büyük küresel inisiyatifi son derece takdir ettiklerini ve Kuşak ve Yol işbirliği yoluyla Kamboçya'ya getirilen büyük kalkınma fırsatları için minnettar olduklarını söyledi.

Xi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kral Sihamoni, bu tarihi ziyaretin iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğu derinleştirip, "Elmas Altıgeni" işbirliğini zenginleştirerek ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Kral, ASEAN-Çin İşbirliği ve Lancang- Mekong İşbirliği gibi çok taraflı mekanizmalarda Çin ile koordinasyon ve işbirliğini artırmaya ve bölgesel barış, istikrar ve refahı ortaklaşa teşvik etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kral Sihamoni ayrıca Cumhurbaşkanı Xi'ye Ulusal Bağımsızlık Nişanı (Büyük Madalya) takdim ederek, Xi'nin Kamboçya'ya karşı özel bir dostluk beslediğini ve Kamboçya-Çin ilişkilerinin geliştirilmesine olağanüstü katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Xi'nin Kamboçya'nın büyük bir dostu olduğunu vurgulayan Kral Sihamoni, onun liderliğinde Çin'in kalkınmada daha büyük başarılar elde edeceği ve uluslararası ve bölgesel meselelerde daha önemli rol oynayacağına inandıklarını belirtti.

Xi, kendisine takdim edilen nişanın Kamboçya'nın Çin-Kamboçya ilişkilerini geliştirmeye verdiği büyük önemi ve Kamboçya halkının Çin halkına yönelik derin dostluğunu yansıttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı bu onurun sadece şahsına değil, aynı zamanda Çin-Kamboçya dostluğunu geliştiren ve bu dostluğa katkıda bulunan tüm dostlara ait olduğunu söyledi.