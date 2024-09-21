Xi Jinping, Malezya Kralı ile Görüştü - Son Dakika
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Xi Jinping, Malezya Kralı ile Görüştü

Xi Jinping, Malezya Kralı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya ile dostluk ilişkilerini güçlendirmek için görüşme yaptı.

21.09.2024 12:42
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BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender ile bir araya geldi.

Xi, Cuma günü gerçekleşen görüşmede ortak geleceğe sahip Çin-Malezya topluluğunun inşasını bir üst seviyeye çıkarmak üzere Malezya ile çalışma sözü verdi.

Denizin iki tarafındaki komşular olan Çin ve Malezya'nın, köklü dostluğa sahip olduğunu vurgulayan Xi, iki ülkenin 1974 yılında diplomatik ilişkiler kurulmasından bu yana dostane ilişkiler içinde bulunup birbirini desteklediğini belirtti. Xi, bunun ülkeler arasındaki karşılıklı başarı ve kazan-kazan işbirliğine güzel bir örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Bu yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü ve Çin-Malezya Dostluk Yılı olduğunu hatırlatan Xi, bu önemli yılda Çin-Malezya ilişkilerinin, geçmiş başarılardan güç alarak ileriye doğru atılım yapması gerektiğini belirtti. Çin'in reform sürecini kapsamlı şekilde derinleştirip yüksek standartlı dışa açılımı ileriye taşıdığını vurgulayan Xi, bunun Çin-Malezya işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını ve yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Xi, güzel gelenekleri ileriye götürerek kalıcı dostluğa sahip yakın iki komşu, ortak kalkınmanın samimi ortakları, kardeş gibi yakın iki dost ve barış için önemli bir güç olmak için Malezya'yla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Xi, iki ülkenin birbirlerinin modernleşme çabalarına yönelik stratejik işbirliğini artırması ve ortak geleceğe sahip Çin-Malezya topluluğunun inşasını yeni seviyelere çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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