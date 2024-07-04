Xi Jinping, müşterek bir dünya inşa etme çağrısında bulundu - Son Dakika
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Xi Jinping, müşterek bir dünya inşa etme çağrısında bulundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü toplantısında dayanışma, karşılıklı güven, barış, huzur, refah, kalkınma, iyi komşuluk, dostluk, adalet ve hakkaniyet ilkelerinin hakim olduğu müşterek bir dünya inşa etme çağrısında bulundu. Xi, örgüt üyelerine yönetişim tecrübeleri konusunda etkileşimleri güçlendirme ve uygun bir zamanda Siyasi Partiler Forumu düzenleme çağrısı yaptı. Ayrıca, finansman platformu kurulması, BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi kullanımı ve uluslararası bilimsel Ay araştırma istasyonuna katılım konularında çağrıda bulundu. Xi, Çin'in dijital teknoloji alanında eğitim fırsatları ve değişim programlarıyla ilgili hazırlıklarını da açıkladı.

04.07.2024 17:00
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ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dayanışma ve karşılıklı güven, barış ve huzur, refah ve kalkınma, iyi komşuluk ve dostluğun yanı sıra adalet ve hakkaniyet ilkelerinin hakim olduğu müşterek bir dünya inşa etme çağrısında bulundu.

Xi, Perşembe günü genişletilmiş Shanghai İşbirliği Örgütü toplantısında söz konusu ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı, örgüt üyelerine yönetişim tecrübeleri konusunda etkileşimleri güçlendirme ve uygun bir zamanda Shanghai İşbirliği Örgütü Siyasi Partiler Forumu düzenleme çağrısı yaptı.

Xi, hakiki güvenliğin ancak her ülkenin güvende olmasıyla elde edilebileceğini vurguladı.

Örgüt bünyesinde bir finansman platformunun kurulması için ciddi çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Xi, tüm tarafları BeiDou Navigasyon Uydu Sistemini kullanmaya ve uluslararası bilimsel Ay araştırma istasyonunun inşasına katılmaya davet etti.

Xi, Çin'in önümüzdeki üç yıl içinde dijital teknoloji alanında en az 1.000 kişiye eğitim fırsatı sunmaya, beş yıl içinde ise 1.000 genci değişim programları kapsamında ülkeye davet etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping, müşterek bir dünya inşa etme çağrısında bulundu - Son Dakika

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