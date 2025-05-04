Xi Jinping Rusya'yı Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak ve Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, Xi'nin ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.