Xi Jinping, siyasi danışmanlara geniş kapsamlı görüş birliği oluşturma çağrısı yaptı

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, siyasi danışmanlara Çin'in modernleşmesine katkıda bulunmak üzere geniş kapsamlı görüş birliği oluşturma çağrısı yaptı. Xi, söz konusu çağrıyı, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin ikinci oturumunda düzenlenen ortak grup toplantısında yaptı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, siyasi danışmanlardan, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde ortaya konan başlıca stratejik görevler ile Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda yapılan düzenlemeler temelinde derinlemesine araştırma yapmalarını ve aktif olarak öneriler sunmalarını istedi. Siyasi danışmanlar, farklı siyasi parti, örgüt, etnik grup, sektörler ile toplumun her kesiminden geliyor.
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