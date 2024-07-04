Xi Jinping, Soğuk Savaş zihniyetine karşı güvenlik sağlama çağrısı yaptı - Son Dakika
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Xi Jinping, Soğuk Savaş zihniyetine karşı güvenlik sağlama çağrısı yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü üyelerine, Soğuk Savaş zihniyetinden kaynaklanan asıl tehdit karşısında güvenliği sağlama çağrısı yaptı. Xi, üye ülkeleri müşterek, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonuna bağlı kalmaya, karmaşık ve iç içe geçmiş güvenlik sorunlarını diyalog ve koordinasyon yoluyla çözmeye ve kazan-kazan yaklaşımıyla yanıt vermeye çağırdı.

04.07.2024 15:00
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ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü üyelerine, Soğuk Savaş zihniyetinden kaynaklanan asıl tehdit karşısında güvenliği sağlama çağrısı yaptı.

Xi, Çarşamba günü Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'nde söz konusu ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı, kalıcı barış ve evrensel güvenliğin hakim olduğu bir dünya inşa etmek üzere, üye ülkeleri müşterek, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonuna bağlı kalmaya, karmaşık ve iç içe geçmiş güvenlik sorunlarını diyalog ve koordinasyon yoluyla çözmeye ve köklü değişimlerden geçen uluslararası ortama kazan-kazan yaklaşımıyla yanıt vermeye çağırdı.

Dünyanın yüzyıldır görülmemiş hızlı değişimlerden geçtiğini belirten Xi, insanlığın bir kez daha tarihin dönüm noktasında bulunduğunu ifade etti.

Örgütün 23 yıl önce kurulmasından bu yana 10 üye ülkeyi bünyesine kattığını söyleyen Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü "büyük ailesinin" dünyanın üç kıtasında üye sayısını artırmasıyla birlikte, örgütün işbirliği temelinin daha da sağlamlaştığını vurguladı.

Xi, tarihin, hakkaniyetin ve adaletin doğru tarafında duran Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dünya için büyük önem taşıdığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca örgüt üyelerini "küçük bahçe, yüksek çit" politikası gibi hakiki riskler karşısında kalkınma haklarını gözetmeye çağırdı.

Xi, örgüte üye ülkelerin karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerine bağlı kalması, bilimsel ve teknolojik inovasyonları teşvik etmek için el ele vermesi, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işlemesini sağlaması, bölgesel ekonomilerin içsel ivmesini harekete geçirmesi ve ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, örgüt üyelerinin birliği pekiştirip, müdahale ve bölünmeden müteşekkil hakiki zorluklar karşısında dış müdahalelere beraberce karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Xi, üye ülkelerin birbirlerini güçlü şekilde desteklemesi, birbirlerinin endişelerini gidermesi, örgüt içindeki farklılıkları uyum ruhuyla ele alması ve farklılıkları korurken ortak zemin arayarak işbirliğindeki sıkıntıları çözmesi, ayrıca kendi kaderlerini ve bölgenin barış ve kalkınmasını kendi ellerinde sıkıca tutması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping, Soğuk Savaş zihniyetine karşı güvenlik sağlama çağrısı yaptı - Son Dakika

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