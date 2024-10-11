Xi Jinping, Uluslararası Dostluk Konferansı'nda

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Uluslararası Dostluk Konferansı ve Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği'nin kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansa katılan yabancı konuklarla bir araya gelerek başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda toplu fotoğraf çektirdi, 11 Ekim 2024. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)
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