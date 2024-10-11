Xi Jinping ve Luong Cuong'dan İkili İşbirliği Vurgusu

Güncel

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve VKP Merkez Komite Sekreterliği Daimi Üyesi Luong Cuong ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi, Cuma günü gerçekleşen görüşmede komünist partinin liderliğine ve sosyalist sisteme bağlılığın, Çin ve Vietnam'ın en temel özelliği olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin en sağlam siyasi zemini olarak hizmet verdiğini söyledi.

Çin'in komşuluk diplomasisinde Vietnam'a öncelik verdiğini kaydeden Xi, üst düzey karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesi, uluslararası eşitlik ve adaletin korunması ve insanlığın ilerlemesi davasının desteklenmesine liderlik etmek ve stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunu ortaklaşa geliştirmek üzere Vietnam'la çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.