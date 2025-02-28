Xi Jinping ve Şoygu'dan Dostluk Vurgusu - Son Dakika
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Xi Jinping ve Şoygu'dan Dostluk Vurgusu

Çin ve Rusya liderleri ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan görüşmeler yaptı.

28.02.2025 18:34
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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Xi, cuma günü Beijing'de gerçekleşen görüşmede Çin ve Rusya'nın birer gerçek dost komşu olduğunu söyledi. Xi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu yıl iki kez irtibat kurduklarını belirterek bu görüşmeler sırasında Çin-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı planlar yaptıklarını ve önemli uluslararası ve bölgesel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Xi, iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı tam olarak hayata geçirmek ve iki ülke arasında daimi iyi komşuluk ve dostluğu, kapsamlı stratejik koordinasyonu ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmek üzere iki tarafın tüm seviyelerde yakın iletişimi sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Şoygu ise Putin'in içten selamlarını Xi'ye ileterek devlet başkanının Xi ile samimi dostluk ve yakın irtibata büyük değer verdiğini söyledi.

Şoygu, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin daha önce görülmemiş şekilde yüksek bir seviyeye ulaştığını ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping ve Şoygu'dan Dostluk Vurgusu - Son Dakika

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