Xi Jinping, Yan'an'da düzenlenen konferansta silahlı kuvvetlerin siyasi sadakatini vurguladı - Son Dakika
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Xi Jinping, Yan'an'da düzenlenen konferansta silahlı kuvvetlerin siyasi sadakatini vurguladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Yan'an'da düzenlenen Merkezi Askeri Komisyon Siyasi Çalışma Konferansı'nda silahlı kuvvetlerin siyasi sadakatinin önemini vurguladı. Xi, güçlü bir ordu inşa etmek için sağlam bir siyasi güvence sağlanması gerektiğini belirtti.

20.06.2024 12:00
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YAN'AN, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde eski bir devrim üssü olan Yan'an kentinde Pazartesi-Çarşamba günleri arasında düzenlenen Merkezi Askeri Komisyon (CMC) Siyasi Çalışma Konferansı'nda silahlı kuvvetlerin siyasi sadakatinin önemini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, güçlü bir ordu inşa etmek için sağlam bir siyasi güvence sağlamak üzere çaba sarf edilmesini istedi.

Xi'nin düzenlemeye bizzat karar verdiği Yan'an konferansı, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Gutian kentinde yapılan benzer bir toplantıdan 10 yıl sonra gerçekleştirildi. Katılımcılar, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nda siyasi çalışmaların teşvik edilmesini ele alarak bu yönde düzenlemeler yaptı.

Xi, Parti'nin ordu üzerindeki mutlak liderliğinin desteklenmesi ve sadık, temiz, sorumlu ve orduyu güçlendirme görevini yerine getirme kabiliyetine sahip yüksek kaliteli bir kadro oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Politika, Güncel, Son Dakika

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