Xi ve Lee'den Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Xi ve Lee'den Güçlü İşbirliği Vurgusu

Xi Jinping, Singapur ile işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu, dayanışma vurgusu yaptı.

27.11.2024 14:35
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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Singapur Kıdemli Bakanı Lee Hsien Loong ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Xi, salı günkü görüşmede kalkınma stratejilerinin daha uyumlu hale getirilmesi ve ikili işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Xi, Singapur'un Çin ile işbirliğinde önde gelen ülkelerden biri olmaya devam etmesini, büyük işbirliği projelerini ilerletmesini, dijital ve yeşil kalkınmanın getirdiği fırsatları değerlendirmesini ve yeni dönemde ikili işbirliğinde yeni bir sayfa açmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Risk ve zorlukların istisnasız tüm ülkeleri etkileyeceğine işaret eden Xi, izlenmesi gereken doğru yolun dayanışma, işbirliği, açıklık ve kapsayıcılığı el üstünde tutmak olduğunu ifade etti.

Xi, Çin'in gerçek çok taraflılığı uygulamak, ekonomik küreselleşme trendine uymak, uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak, blok cepheleşmesi ve bölünmeyi reddetmek ve ortak geleceğe sahip bir Asya topluluğu inşa etmek üzere Singapur ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Lee ise geçen yılki Çin ziyaretini hatırlatarak o zamandan bu yana ikili ilişkilerin daha da güçlendiğini ve ikili işbirliği mekanizması toplantısının başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Singapur'un Çin'in geleceğine tam güven duyduğunu belirten Lee, Çin ile işbirliğini derinleştirmeye devam edeceklerini ve Çin'in modernleşmesinde aktif rol alacaklarını söyledi.

Lee, mevcut karmaşık uluslararası konjonktürde tüm ülkelerin, risk ve zorlukları ortaklaşa ele alıp halklara daha çok fayda sağlamak üzere uzun vadeli vizyona sahip olması ve çok taraflılığa bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

İki taraf, Çin-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmeler gibi ortak ilgi alanlarına giren önemli konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi ve Lee'den Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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