Xing Fırınlarının Kültürel Mirası

XİNGTAİ, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Sui ile Tang hanedanlıkları döneminde ün kazanan Xing fırınları, ülkenin kuzeyinde beyaz porselen üretiminde önemli bir rol üstlendi.

Xing fırını porselen yapım tekniği, 2014 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi.

Tekniğin yaşayan mirasçılarından 62 yaşındaki Zhang Zhizhong, 1980'den bu yana bu zanaatın biçim ve işçiliği üzerine sistematik analiz ve araştırmalar yürüttü ve çok sayıda porselen üretti.

Zhang ayrıca kendini bu kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına adayarak, çok sayıda öğrenci yetiştirip kitaplar yazdı.