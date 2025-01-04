Yaban Keçileri Yola İndi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kara yoluna inen yaban keçileri, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Pekün Dağı mevkisinde kara yoluna inen yaban keçileri, bölgede aracıyla seyreden İsrafil Nas tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Nas, AA muhabirine, dağlık alandaki sürüden ayrılan birkaç yaban keçisinin yola indiğini söyledi.
Yaban keçilerini fark edince yavaşlayarak cep telefonuyla görüntü aldığını belirten Nas, keçilerin kente farklı güzellik kattığını ifade etti.
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