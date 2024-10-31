Yabancı Şirketler Çin İş Ortamından Memnun

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BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yapılan bir anket yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 90'ından fazlasının ülkedeki iş ortamından memnun olduğunu ortaya koydu.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Sun Xiao, Perşembe günü yayımlanan anketin bu yılın üçüncü çeyreğinde 400'den fazla yabancı işletmenin katılımıyla gerçekleştirildiğini ve katılımcıların yaklaşık yarısının Çin pazarını daha cazip bulduğunun belirlendiğini söyledi.

Sun, ankete katılan ABD'li işletmelerin yüzde 60'ından fazlasının Çin pazarının yabancı yatırımlar için cazibesinin arttığını düşündüğünü ve bu oranın bir önceki çeyrekteki ankete göre 15,26 yüzde puan yükseldiğini belirtti.

Sun, ankete katılan yabancı işletmelerin yaklaşık yüzde 20'sinin Çin'deki yatırımlarını artırmayı planladığını ve bu oranın bir önceki çeyreğe göre 2,07 yüzde puan artış anlamına geldiğini söyledi.

Ankete katılan yabancı şirketlerin yaklaşık yüzde 54,76'sı üretim hatlarını genişletme ya da dijital dönüşüm yoluyla Çin'deki yatırımlarını artırmayı tercih ediyor.