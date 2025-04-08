Yağış sonrası Soğancılar Caddesi göle döndü

Yağış sonrası caddeler göle döndü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Soğancılar Caddesi, altyapı sorunları nedeniyle suyla kaplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan Soğancılar Caddesi, karla karışık yağmur sonrası suyla kaplandı. Altyapı yetersizliği nedeniyle, her yağış sonrası cadde sularla dolarak, araçların geçişinde zorluklara neden oluyor.

Bu sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın bir zamanda yaptırılan Soğancılar Caddesi'ni adeta suyla kapladı. Altyapı eksiklikleri sebebiyle yol, yağış sonrası suyla kaplanarak, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yoldan geçmeye çalışan araçlar, birikmiş sular yüzünden zor anlar yaşadı.

Soğancılar Caddesi, Tekirdağ'ın birkaç mahallesini birbirine bağlayan önemli bir ulaşım güzergahı olarak büyük bir öneme sahip. Ancak bu tür altyapı sorunları, mahalleler arası ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Caddenin altyapı sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği ifade ediliyor.