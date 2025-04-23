Yağışlı Hava ve Düşen Sıcaklıklar

(ANKARA) - Yurdun büyük bölümünde havanın yağışlı olması, sıcaklıkların ise 2-4 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayımladığı hava tahmin raporuna göre, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ankara, Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 21, en düşük 12; İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 26, en düşük 14 derece olacak.