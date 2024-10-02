Yahyalı’da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yahyalı’da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Yahyalı’da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Yahyalı Belediyesi, kırsal yolları sıcak asfaltla güvenli hale getiriyor, Çavdaruşağı'nda tamamlandı.

02.10.2024 16:50
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Yahyalı Belediyesi, 2024 yılında ilçenin kırsal bölgelerindeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavdaruşağı Mahallesi'nde altyapıyla birlikte 1,7 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Çalışmaları takip eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede gece gündüz demeden hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Özellikle kırsal mahallelerde ulaşıma önem verdiklerini ve bu kapsamda sıcak asfalt çalışmalarına hızla devam ettiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Çavdaruşağı Mahallesinde 1500 ton sıcak asfaltı getirerek bu hizmeti gerçekleştirmiş olduk. Diğer kırsal mahallelerdeki sakinlerimizden de sabırlı olmalarını istiyorum. İnşallah bu hizmetimizi hepsine yapacağız. Kanalizasyon ve içme suyu çalışmasının tamamlanmasıyla mahallemizin yolu gerçekten çok kötü hale gelmişti. Bu yüzden vatandaşlarımıza ilk müjdemiz Çavdaruşağı'ndan oldu. Ayrıca bu mahallemize yeni mezarlık alanı, kamp alanı, mesire alanı, halı saha ve diğer dokunuşlarımız oldu."

Kaynak: AA

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