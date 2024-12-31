Yaklaşık Bin 500 Metal İşçisi Yeni Yıla Grev Çadırlarında Giriyor - Son Dakika
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Yaklaşık Bin 500 Metal İşçisi Yeni Yıla Grev Çadırlarında Giriyor

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Yaklaşık bin 500 Birleşik Metal-İş üyesi işçi, yeni yılı grev çadırlarında karşılıyor. Metal işçileri, işveren örgütü MESS’in düşük ücret dayatmasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasaklama kararına karşın grevlerini sürdürüyor.

31.12.2024 16:00
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(İSTANBUL) - Yaklaşık bin 500 Birleşik Metal-İş üyesi işçi, yeni yılı grev çadırlarında karşılıyor. Metal işçileri, işveren örgütü MESS'in düşük ücret dayatmasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklama kararına karşın grevlerini sürdürüyor.

İşveren örgütü MESS'in düşük ücret dayatmasına karşı grev başlatan DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, direnişlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklama kararına karşın yaklaşık bin 500 işçi, yeni yılı grev çadırlarında karşılayacak. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, işçilerin mücadelesine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hakları için omuz omuza direnişlerini sürdüren DİSK'li metal işçileri yeni yılı grev çadırlarında karşılıyor. Yaklaşık bin 500 metal işçisi, emeği ve ekmeği için, insanca koşullarda yaşamak ve çalışmak için, işçi sınıfının elinden alınmak istenen evrensel ve anayasal grev hakkı için 4 işletmeye bağlı 5 fabrikada grevlerini kararlılıkla sürdürüyor. GE Grid Solutions ve Schneider Electric fabrikalarında başlattığımız grevlerimiz bugün 19'uncu gününde. Arıtaş Kriyojenik'te 13, Green Transfo Enerji'de 7 gündür grev ateşimiz yanıyor. Bize dayatılan sefalet ve kölelik koşullarına karşı mücadelemizi geleneğimizden, şanlı geçmişimizden, haklılığımızdan ve sınıf dayanışmasından aldığımız güçle yeni yılda da yükselterek sürdüreceğiz. Asla teslim olmayacağız ve hakkımız olanı mutlaka alacağız. Metal işçisi kazanacak, tüm işçi sınıfı kazanacak."

Öte yandan Hitachi Energy işletmesine bağlı dört fabrikada metal işçilerinin grevi olumlu sonuçlanmış ve sözleşmeyle ücretleri birinci 6 ay için ortalama net ücret 65 bin lira olmuştu.

Kaynak: ANKA

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