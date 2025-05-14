Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiri

MHP'li Semih Yalçın, CHP'yi gericilikle suçlayarak sert eleştirilerde bulundu.

14.05.2025 14:37
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Eskiden aydınlar, entelektüeller yetiştiren CHP, artık çağdaş gericilerle siyasi ve ideolojik yobazlar üretmektedir. CHP, politik irticanın pençesindedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir CHP yönetimince sahnelenen "şiddet içerikli dramatik siyasi yapıtın" millet tarafından esefle ve hayretle seyredildiğini belirtti.

"CHP'de siyaset sokağa inmemiş, düşmüştür. CHP'de söz değerini yitirmiş, siyasi tavır hükmünü kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Eskiden aydınlar, entelektüeller yetiştiren CHP, artık çağdaş gericilerle siyasi ve ideolojik yobazlar üretmektedir. CHP, politik irticanın pençesindedir. CHP, demokrasimizin ve ülkenin umumi sorunlarına çözümü, Cumhuriyet'imizin zengin birikiminde ve demokrasimizin nimetlerinde aramak yerine, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde olduğu gibi modası geçmiş yöntem ve yollarda aramaktadır. CHP yönetimi, ısrarla olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye çalışmakta, sözde darbe yaveleriyle hakikatleri saptırmaktadır."

"Halkın gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor"

Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini ve partilileri sokakları terörize etmeye çağırdığını ileri sürdü.

CHP'nin sokak hareketleriyle toplumda korku ve kargaşa yaratmaya çalıştığını iddia eden Yalçın, CHP yöneticilerinin dokunulmazlıklarını halkı ve kamu görevlilerini sindirmek için kullandığını kaydetti.

Yalçın, milletvekili dokunulmazlığının yasa dışı eylemleri korumak için değil, hukukun üstünlüğünü sağlamak amacıyla tanındığını belirterek, CHP'nin artık Atatürk'ün ve İnönü'nün partisi olmadığını öne sürdü.

CHP'nin gerici bir parti olduğunu savunan Yalçın, partinin devrim yobazları ve modası geçmiş Marksist-Leninist ideolojiye bağlı kişilerin kontrolüne girdiğini iddia etti.

Özel'in gençleri provoke ettiğini ve toplumu çatışmaya sürüklediğini öne süren Yalçın, bu tutumun sorumsuzluk ve düşüncesizlik örneği olduğunu, şiddet siyasetiyle iktidara gelme hırsı taşıdığını dile getirdi.

"Tez-antitez saçmalığı çıkarmak zavallılıktır"

CHP Genel Başkanı Özel'in ateşle oynadığını savunan Yalçın, bu nedenle partisinin Özel'in karşısında durduğunu ifade etti.

"MHP'nin tenkitlerini haklı uyarı saymamak başka bir sorumsuzluk örneğidir." ifadesini kullanan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Partimizin CHP yönetimine dönük tepkilerinden tez-antitez saçmalığı çıkarmak, çaresizliktir, zavallılıktır. CHP'nin haşin, şedit, kavgacı ve sorumsuz politikası yalnızca MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın değil, halkın da tepkisini çekmektedir. Milletimiz, siyasette barış ikliminin CHP tarafından dinamitlenmesinden ve huzurunun tehlikeye atılmasından rahatsızdır."

Semih Yalçın, CHP'nin izlediği sert ve ölçüsüz siyasetin partiye yönelik toplumsal tepkileri artırdığını ve bu durumun kendi seçmenlerinde bile tedirginliğe yol açtığını belirtti.

CHP'nin farklı görüşlere saygı göstermediğini ileri süren Yalçın, partinin kullandığı söylemlerin barış ve özgürlük gibi kavramları değersizleştirdiğini, CHP'nin mevcut siyasi anlayışının halkın tepkisiyle sandıkta ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Semih Yalçın, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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