Yalçın'dan TÜSİAD'a Tepki - Son Dakika
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Yalçın'dan TÜSİAD'a Tepki

MHP'li Yalçın, TÜSİAD'ın siyasete müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

25.02.2025 15:16
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP ve Cumhur İttifakı olarak, TÜSİAD'ın muhtıracılık oynayıp siyasete ayar vermesine müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, başını CHP'nin çektiğini iddia ettiği bir kesimin, bir süredir Türkiye'de ve dünyada hüküm süren güncel gerçeklerle mevcut dinamikleri bir tarafa bırakarak suni gündem üretmek üzere sırt sırta vermesini ibretle takip ettiklerini belirtti.

Bu yaklaşımın halka uygulanan bir nevi "psikolojik şiddet" olduğunu bildiren Yalçın, bu kesimin amacının, ülkenin mevcut sorunlarına çözüm üretmek ve toplumsal gerginliği azaltarak dayanışma kültürünü güçlendirmek yerine, münferit tepkileri kaşıyarak kitleselleştirmek ve memnuniyetsizler güruhunu genişletmek olduğunu kaydetti.

"Prematüre cumhurbaşkanı adaylığı sancısı"nın da CHP'nin içine yuvarlandığı kısırlık ve açmazın bir başka boyutu olduğu ifade eden Yalçın, CHP'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "son tarihi çağrısı"nın önemini de kavrayamadığını ileri sürdü.

TÜSİAD'ın da CHP'ye politik sermaye ve cephane desteği sağlama çabasına girdiğini iddia eden Yalçın, TÜSİAD'ın, yeni ürünler piyasaya sürmek, paranın, malın ve sermayenin gücünü yatırım, istihdam ve üretime harcamak yerine karamsarlık, ümitsizlik ve iktidar düşmanlığı satmaya başladığını aktardı.

TÜSİAD'ın bütün sanayicileri ve iş dünyasını temsil etmediğini belirten Yalçın, "TÜSİAD, bir avuç para babasının, küçük bir mutlu azınlığın sözcülüğünü yapmaktadır. Halkın değil, bir grup imtiyazlının hukukunu savunmaktadır. TÜSİAD, dış mihrakların, küresel aktörlerin kaldıracı olmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

"Kamuoyunu manipüle etmesine seyirci kalmayız"

TÜSİAD'ın, siyaset üzerinde sulta tesis etme, siyasi partilerin ve hükümetin ensesinde boza pişirme çabasının boşuna olduğunu vurgulayan Yalçın, şu görüşleri paylaştı:

"TÜSİAD, Türk sanayisi ve iş dünyasının meselelerine eğilmek yerine burnunu siyaset işlerine sokmaktan vazgeçmelidir. Politikaya pek meraklı TÜSİAD yöneticilerine soruyoruz, Türkiye'nin güvenliği ve esenliği için tank, top, tüfek mi ürettiniz? Uçak mı yaptınız? Yapay zeka, nükleer enerji ve uzay teknolojileri alanında yatırım yapıp gençleri teşvik mi ettiniz? Halkın refahını temin, fakirliğin en aza indirilmesi için kendi zaviyenizden hangi girişimlerde bulundunuz? Üstünüze vazife olmayan işlere karışmaktan başka, bu devlete, bu ülkeye ne verdiniz? Halktan söğüşlediğinizi halka geri mi verdiniz de kendinizde ikide bir siyaset ve hükümet üzerinde vesayet tesis hakkı görüyorsunuz?

Bilinmesini isteriz ki MHP ve Cumhur İttifakı olarak, TÜSİAD'ın muhtıracılık oynayıp siyasete ayar vermesine müsaade etmeyiz. Hem hukuktan söz eden, hem de hukuku çiğnemede suç örgütleriyle yarışan CHP'nin kamuoyunu manipüle etmesine seyirci kalmayız. Ayrıca söylenenlerden söylenmeyenlerin çıkarılmasını, siyasetteki yapıcı yorumların fırsata çevrilmeye kalkılmasını onaylamayız. Barış ve kardeşlik adı altında yeni bir çözüm süreci tesis etmeye çabalayanların ve demokratik özerklik hayalleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakırız."

Kaynak: AA

Semih Yalçın, Politika, Siyaset, Ekonomi, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalçın'dan TÜSİAD'a Tepki - Son Dakika

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