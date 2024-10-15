Yalçın Kaplan'a Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalçın Kaplan'a Veda

Yalçın Kaplan\'a Veda

Karabük'te emekli öğretmen Yalçın Kaplan için veda etkinliği düzenlendi, öğrencileriyle duygusal anlar yaşandı.

15.10.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te emekli olan 38 yıllık büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğretmeni Yalçın Kaplan için okulunda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, müdür yardımcısı olarak görev yapan ve emekliye ayrılan 65 yaşındaki Kaplan için veda programı hazırladı.

Öğrenciler, son dersin ardından Kaplan'ı koridorlardan alkışlar eşliğinde uğurladı.

Gördüğü manzara karşısında duygulanan Kaplan, öğrencileriyle vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Kaplan, güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yalçın Kaplan, Etkinlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalçın Kaplan'a Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
20:34 Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanlığını yapmış Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yapmış
20:00 Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti “Küllerini yedim“ Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti "Küllerini yedim"
19:38 Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı
19:07 Mauro Icardi’nin menajerinden Galatasaray’ı tedirgin edecek açıklama Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 14:05:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yalçın Kaplan'a Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.