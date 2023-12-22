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Yalova'da 15 Bin 600 Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da 15 Bin 600 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda, 15 bin 600 dolu makaron ele geçirildi. Yapılan aramalarda, kıyılmış tütünle doldurulmuş makaronlar muhafaza altına alındı. Şüphelilere adli işlem başlatıldı.

Yalova\'da 15 Bin 600 Dolu Makaron Ele Geçirildi
22.12.2023 - 12:13,  Güncelleme: 12:15
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Yalova'da gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 15 bin 600 dolu adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 81 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gümrük kaçağı ve bandrolsüz tütün mamullerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bu çerçevede Yalova'da yapılan çalışmada Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Çiftlikköy ilçelerindeki 4 iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 15 bin 600 adet dolu makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.Ç. ve N.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova'da 15 Bin 600 Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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