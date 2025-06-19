YALOVA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rus uyruklu R.M.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan R.M.K.'yı merkez ilçede düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da DEAŞ Üyesi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?