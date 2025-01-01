Yalova'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında MS Hastası Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında MS Hastası Kadın Hayatını Kaybetti

Yalova\'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında MS Hastası Kadın Hayatını Kaybetti

Yalova'da bir dairede elektrikli sobanın eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında Multiple Skleroz (MS) hastası 55 yaşındaki Ümmügül Göcük yaşamını yitirdi. Yangın sonrası olay yeri incelemesi yapıldı.

01.01.2025 17:57  Güncelleme: 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALOVA'da elektrikli sobanın eşyaları tutuşturmasıyla çıkan yangında, Multiple Skleroz (MS) hastası Ümmügül Göcük (55), yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi Ömür Sokak'ta saat 15.00 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede Ümmügül Göcük'ün evde tek başına uyuduğu esnada, elektrikli sobanın eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. Eve giren ekipler, Göcük'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından MS hastası olduğu öğrenilen Göcük'ün cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Yalova, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında MS Hastası Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:11:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında MS Hastası Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.