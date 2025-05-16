Yalova'da Geri Dönüşüm Defilesi - Son Dakika
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Yalova'da Geri Dönüşüm Defilesi

Çiftlikköy'de lise öğrencileri, geri dönüşüm giysileriyle farkındalık amaçlı defile düzenledi.

16.05.2025 16:07
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Yalova'da öğrencilerden 'Açık Hava Atık Materyal Defilesi'

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde lise öğrencileri, Geleceği Dönüştür Projesi çerçevesinde hazırladıkları geri dönüşüm giysileriyle 'Açık Hava Atık Materyal Defilesi' gerçekleştirdi.

Çiftlikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen 'Açık Hava Atık Materyal Defilesi', Çiftlikköy Kaymakamlığı önünden başladı. Atatürk Caddesi ve sahil yolu üzerinden Engelsiz Kafe'ye kadar devam eden yürüyüşte öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları elbiselerle ilçe sokaklarını adeta podyuma çevirdi.

Etkinlik öncesinde açıklamada bulunan Lise Müdürü Selda Altan, "Çiftlikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesi olarak üç yıldır yürüttüğümüz 'Geleceği Dönüştür Projesi'nin bir ayağındayız. Bugün 'Açık Hava Atık Materyal Defilesini gerçekleştireceğiz. Bu, farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir yürüyüş. Amacımız, atık materyallerin son kullanımına kadar değerlendirilmesini sağlamak. Öncelikle aile ekonomisine, ardından şehir ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyerek bu projeye başladık. Yürüyüşümüzü tamamladıktan sonra Engelsiz Kafe'de projemizi nihayetlendireceğiz. Gelecek yıllarda da farkındalık çalışmalarımız sürecek" dedi.

Türkiye'de bir ilk

Proje koordinatörü ve danışman öğretmeni Fatma Kaya ise, "Öğrencilerimle birlikte 'Geleceği Dönüştür Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Amacımız israfı önlemek, çevre duyarlılığı oluşturmak ve çevre kirliliğine dikkati çekmek. Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Daha önce kullanılmış kot pantolonları çantalara dönüştürdük ve çöpe atılacak durumda olan malzemeleri farklı şekillerde yeniden kullanarak değerlendirdik. Doğanın israfını önlemeye çalışıyoruz çünkü doğal kaynakların sınırlı olduğunun farkındayız. Tüm Yalova'ya bu konuda örnek olmak istiyoruz. Araştırmalarımıza göre, yürüyerek gerçekleştirilen 'Açık Hava Materyal Defilesi' yalnızca Yalova'da değil, Türkiye'de de bir ilk niteliğinde. Öğrencilerimiz bu projeye büyük bir istekle katıldılar. Güzel bir farkındalık çalışmasına imza attığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Defile yürüyüşünün ardından Engelsiz Kafe'de 'Geri Dönüştürülmüş Nesneler Sergisi' açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Geri Dönüşüm Defilesi - Son Dakika

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