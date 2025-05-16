Olay, Merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçe içinde bulunan ve üzerinde kapak bulunmayan logar kuyusunun içine keçi düştü. Keçinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler keçiyi kurtarmak için yaklaşık yarım saat çalışma gerçekleştirdi. Logar kuyusuna merdiven yardımıyla inen ekipler, keçinin boynuz kısmına ip bağladı. Boynuz kısmı iple bağlanan keçi kuyudan çekilerek kurtarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Keçi Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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