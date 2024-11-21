Yalova\'da Lodos: Ağaçlar Devrildi

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Yalova'da lodos: Ağaçlar ve telefon direkleri devrildi

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde lodosta ağaçlar ve telefon hattı direkleri devrildi.

Yalova'da lodos etkili oldu. Kentte lodos özellikle Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde etkisini gösterdi. Beldede lodos nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Öte yandan Yalova - Armutlu kara yolu Esenköy inişinde bulunan telefon hattı direkleri ise şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.