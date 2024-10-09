Yalova'da Projeler ve Festivaller Toplantısı - Son Dakika
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Yalova'da Projeler ve Festivaller Toplantısı

Yalova\'da Projeler ve Festivaller Toplantısı

Vali Kaya, Yalova'daki projeler, Güney Çevre Yolu ve Festivaller hakkında bilgi verdi.

09.10.2024 15:46
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Yalova Valisi Hülya Kaya, Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, ilde yürütülen proje ve festivallerle ilgili açıklamada bulundu.

Vali Kaya, ilk olarak şehir içi trafiği rahatlatacağı belirtilen Güney Çevre Yolu Projesi ile ilgili bilgi verdi.

Konuyu yakından takip ettiklerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ili ziyaretinde çevre yolu yapımı müjdesini verdiğini belirten Kaya, "İhalesi yapıldı, sonradan iptal edildi. Şimdi ilk yapılacak ihaleler listesinde yer alıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte tekrar ihaleye çıkabilmesiyle ilgili takibimizi gerçekleştiriyoruz ama net bir tarih söyleyemiyoruz." dedi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki çökmeyle ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünün projede çok büyük emek sarf ettiğini aktaran Kaya, "Çok profesyonel çalıştılar, üniversiteyle çalıştılar. Bu işten anlayan, bir daha aynı sıkıntının olmaması için teknik bir ekiple çalıştılar. Dolayısıyla şu anda oranın da ihalesi gerçekleştirildi. En kısa zamanda yapılacak. Biz de eski yolumuza kavuşmuş olacağız." bilgisini paylaştı.

Kentin turizm, sanayi ve tarımsal üretim konusunda yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Vali Kaya, 23-26 Ekim'de "Yalova Belgesel Film Festivali"nin yapılacağını anlattı.

Festivale beklediklerinden fazla ilgi gösterildiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bir kısmı uluslararası başvuru olduğu için ön eleme jürimiz onları değerlendirme dışı bıraktı. 3 branşta başvuru yapıldı. Uzun metraj belgesel film, kısa metraj, bir de Yalova'ya dair belgeseller için Yalova'ya alan açmıştık. Buradaki ön elemeden sonra toplamda 26 finalistimiz kaldı. 26 belgesel film burada gösterilecek. Bunun yanında Yalova'daki potansiyelin de ortaya çıkabilmesi için amatörleri de destekleyeceğimiz bazı aktiviteler planladık. Sinema Film Birliği ile yaptığımız sözleşme çerçevesinde burada work shoplar yapılacak. Yapacağımız çalışmayla Yalova'da böyle bir doğal bir platform olduğunu, bu işle ilgilenenler açısından bir platform oluşturabilecek, potansiyelin olduğunun altını çizmek istiyoruz. İnşallah bu sene bunun başarılı geçeceğini ümit ediyoruz. Bu sene istediğimiz başarıyı yakalayabilirsek her sene aynı dönemde aynı festivali yapalım istiyoruz."

Yakın geçmişte yapılan Aronya Festivali'nin gelecek yıllarda daha iyi hale getirileceğini söyleyen Kaya, Yalova'nın önemli değerlerinden olan Yürüyen Köşk'ün iskelesinde yaşanan çökme sorunuyla ilgili, "Şu anda buranın bakım ve onarımıyla ilgili tek yetkili kurum belediye. Belediyeye bu fonu da sağladık. 'Projenizi yapın, biz Özel İdareden destekleyeceğiz' dedik. Projesi kabul edilir edilmez, Kültür Varlıkları Kurulu onayladığı takdirde hemen hızlı bir şekilde imalat aşamasına geçilecek. Proje bize geldiği zaman, hazırlandığı zaman biz o fondan belediyemizi destekleyeceğiz. Buranın bir an önce bakımının, tadilatının yapılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Eren Deneri katıldı.

Kaynak: AA

Film Festivali, Hülya Kaya, Belgesel, Turizm, yalova, Son Dakika

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