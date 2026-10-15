Yalova\'da sağanak Armutlu\'da istinat duvarını çökertti, bir bekçi kepçeyle kurtarıldı

Yalova'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde ve ilçelerde dün akşamdan beri devam eden sağanak sonucu caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Armutlu ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlattı.

Yağışın ardından derelerden gelen çamur nedeniyle denizin kıyı kesimleri kahverengiye büründü.

Bekçi kulübesinde mahsur kalan kişi kepçeyle kurtarıldı

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu arıtma tesisinin bekçi kulübesinde bir kişi mahsur kaldı.

Bölgedeki duruma kendi kepçesiyle müdahale eden Mert Yavuz, bekçinin yardımına koştu.

Yavuz, çevresi suyla kaplanan kulübedeki bekçiyi kepçeyle bulunduğu yerden alarak güvenli alana ulaştırdı.

Bölgede sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.