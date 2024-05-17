Yalova\'da Saman Deposunda Yangın

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Yalova'nın Altınova ilçesinde, saman deposu olarak kullanılan üstü kapalı alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Ayazma köyünde üzeri kapalı olan alandaki samanlar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Altınova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de desteğiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Samanların bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği, kapalı alanda zarar oluşan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.