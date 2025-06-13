Yalova'da Samuray Arısı Salımı - Son Dakika
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Yalova'da Samuray Arısı Salımı

Yalova\'da Samuray Arısı Salımı
13.06.2025 15:59
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Yalova'da kahverengi kokarca ile mücadele için 10.024 samuray arısı doğaya salındı.

Yalova'da meyve üretimine zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele amacıyla doğaya 10 bin 24 samuray arısı salındı.

2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kahverengi kokarca (halyomorpha hallys) zararlısıyla mücadele çalışmaları Yalova'da da sürdürülüyor.

Birçok bölgede meyve ve sebze üretiminde zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadelede önemli yer tutan trissolcus japonicus (samuray arısı) Yalova'da doğaya salındı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde üretim laboratuvarına elde edilen 10 bin 24 samuray arısı, il genelinde 36 farklı bölgeye salındı.

İlk salım etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci'nin yanı sıra, ilçe müdürleri, akademisyenler, şube müdürleri ve teknik personeller katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, yalova, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Samuray Arısı Salımı - Son Dakika

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