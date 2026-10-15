Yalova\'da toprak kayması ağaçları yola sürükledi, tek şerit ulaşıma kapandı

TOPRAK KAYMASI KAMERADA

Yalova'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde de devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, Yalova- Armutlu yolunun geçtiği bölgede toprak kayması meydana geldi. Toprağın ağaçları da yola doğru sürüklediği anlar, güzergahı kullanan sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.

Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA,