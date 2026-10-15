Yalova\'da toprak kayması ağaçları yola sürükledi, tek şerit ulaşıma kapandı

Yalova'da toprak kayması ağaçları yola sürükledi, tek şerit ulaşıma kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova-Armutlu yolunun geçtiği bölgede gece başlayıp gün içinde süren sağanak toprak kaymasına yol açtı. Ağaçların toprakla birlikte yola sürüklendiği anlar sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı; yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.
TOPRAK KAYMASI KAMERADA
Yalova'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde de devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, Yalova- Armutlu yolunun geçtiği bölgede toprak kayması meydana geldi. Toprağın ağaçları da yola doğru sürüklediği anlar, güzergahı kullanan sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.
Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA,
Kaynak: DHA
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