Yalova'da uyuşturucu operasyonu

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Yalova'da jandarma ekiplerinin narkotik köpeği ile evinde yaptığı aramada uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sugören köyünde ikamet eden E.G'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama yapan ekipler, 221 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan E.G'nin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.