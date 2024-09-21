Yalova'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Jandarma, Yalova'da gerçekleştirdiği operasyonda 221 gram esrar ve silah ele geçirdi.

21.09.2024 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da jandarma ekiplerinin narkotik köpeği ile evinde yaptığı aramada uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sugören köyünde ikamet eden E.G'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama yapan ekipler, 221 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan E.G'nin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Narkotik, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, yalova, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
11:32 Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı İşte istenen rakam Yalı Çapkını dizisinde kullanılan Sakıp Sabancı Yalısı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam
11:05 Bakanlığa gönderildi Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocuklarla ilgili çarpıcı rapor Bakanlığa gönderildi! Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocuklarla ilgili çarpıcı rapor
10:58 Altın fiyatlarında rekor yükseliş altın rekor tazeledi Altın fiyatlarında rekor yükseliş altın rekor tazeledi
10:48 TOKİ’den Yüzde 25 İndirim TOKİ'den Yüzde 25 İndirim
10:34 Akşener aylar sonra görüntülendi Son halini görenler “Ne olmuş sana“ demeden edemedi Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler "Ne olmuş sana?" demeden edemedi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 08:57:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement