Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin 410 adet uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve yaklaşık 350 bin lira değerinde çok sayıda çalıntı kıyafet ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

22.02.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında U.K, A.E, İ.Y. ve yaşı küçük bir şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 3 bin 410 adet uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve yaklaşık 350 bin lira değerinde çok sayıda çalıntı kıyafet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.????????

Kaynak: AA

Çınarcık, Yalova, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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