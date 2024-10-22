Yalova\'da Villa Yangını Söndürüldü

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sahil Mahallesi'nde yürüyüş yolu yakınındaki villanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin yükseldiği çatıya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Villanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.