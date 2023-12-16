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Yalova sahilinde 2 ayı daha görüntülendi

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü sahilinde geçtiğimiz günlerde görüntülenen ayının ardından bu kez farklı 2 ayı daha cep telefonuyla kameralara kaydedildi. Amatör balıkçı Cihat Onurlay, sahile inen ayıları kaydetti ve ayılar kısa sürede gözden kayboldu.

Yalova sahilinde 2 ayı daha görüntülendi
16.12.2023 - 23:10,
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Yalova sahilinde 2 ayı daha görüntülendi

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü sahilinde geçtiğimiz günlerde görüntülenen ayının ardından bu kez farklı 2 ayı daha cep telefonuyla kameralara kaydedildi.

Kabaklı köyü ve Fıstık köyü arasında bulunan ve Çobankale olarak adlandırılan bölgeden balığa çıkan amatör balıkçı Cihat Onurlay, ormanlık alandan sahile inen 2 ayıyı fark etti. Sahile doğru teknesiyle ilerleyen Onurlay, 2 ayıyı cep telefonuyla kameraya kaydetti. Ormanlık alana doğru kaçan ayılar kısa sürede gözlerden kayboldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgede başka bir balıkçı tarafından sahile inen bir ayı görüntülenmişti. Hobi olarak balık tuttuğunu söyleyen Cihat Onurlay, kıyıda ayıları fark edince yanlarına doğru yaklaştığını ve ayıların daha sonra ormanlık alana girerek kısa sürede gözden kaybolduğunu söyledi.

Onurlay, geçtiğimiz yine bu bölgede görüntülenen ayı haberini izlediğini ifade etti. Onurlay, gördüğü ayıların geçtiğimiz günlerde gözlemlenen ayıdan daha küçük olduğunu ve bu nedenle de farklı ayılar olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA
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Armutlu, Yalova, Son Dakika

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