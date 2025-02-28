Yamaç Köyü'nde Aileye Yardım Eli - Son Dakika
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Yamaç Köyü'nde Aileye Yardım Eli

Kar nedeniyle erzakı tükenen Yamaç köyündeki aileye il özel idaresi ekipleri ulaştı.

28.02.2025 17:06
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Köyde tek yaşayan ailenin erzakı bitti, ekipler seferber oldu

MUŞ - Muş'un Yamaç köyünde tek başına yaşayan ve yolların kapalı olmasından dolayı erzakı tükenen ailenin imdadına il özel idaresi ekipleri yetişti.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan Yamaç köyünde tek başına yaşayan ailenin yiyeceği tükenince il özel idaresi ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çaba sonucu kardan kapanan yolu ulaşıma açarak ailenin erzak temin etmesini sağladı. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği bölgede yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fırtınanın etkisini sürdürdüğü kırsal bölgelerde, acil durumlar için ekiplerin hazır beklediğini söyleyen Ekip Şefi Mustafa Özcan, "Merkeze bağlı yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yamaç köyündeyiz. Buradaki ailenin hem hayvan yemi hem de erzakları bittiğini bildirildiler. Şu an yollarını açtık" dedi.

Kapanan köy yollarında aralıksız çalışma yürüttüklerini söyleyen İş Makinesi Operatörü Mehmet Akkuş ise "Yoğun fırtına ve kardan dolayı köy yolları kapandı. Aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Yamaç köyüne ulaşmak üzereyiz. Fırtına dolaysıyla açtığımız yollar tekrar kapanıyor. Biz ekip olarak sürekli yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yamaç köyünde yaşayan Menduh Işık da, köyde hayvancılık yaptıkları için yaklaşık 6 ay süre ile kar altında kaldıklarını söyleyerek, "Hayvancılıktan başka geçim kaynağımız yok. Bu sene şubat ayı sonunda yoğun kar etkili oldu. Yolumuz kapandı. Sonbaharda kışlık erzakımızı temin ediyoruz. Onun için Muş'a 6 ay gidemiyoruz. Hasta olduğumuz zamanda çok zorluk çekiyoruz. Kendi imkanlarımızla kendimizi tedavi ediyoruz. Erzakımız ve hayvan yemi bitmek üzere iken il özel idaresine haber verdik ve yolumuzu açtılar. Çok sevindik. Muş'taki akrabalarımıza haber verdik kısa sürede erzak ve hayvanlarımıza yem getirecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yamaç Köyü'nde Aileye Yardım Eli - Son Dakika

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