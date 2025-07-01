ANTALYA'nın Serik ilçesinde çilek ektiği bahçede oturduğu evin yanmasına üzülen Ayşe Dağ, söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi.Olay, saat 11.30 sıralarında Kayaburnu Mahallesi'nde Ayşe Dağ'a ait konteynerden yapılma evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangının başlangıcında 2 çocuğuyla evde bulunan Kök, alevlerin yayılmasıyla dışarı çıktı. İhbar üzerie olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri toprak atarak söndürmeye çalışan Dağ, itfaiyenin çalışmasını gözyaşıyla izledi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kök'ün çilek ektiği tarlasında yaşadığı bahçe evi, yangında kullanılamaz hale geldi.
Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK
Son Dakika › Güncel › Yangın, Çilek Bahçesini Yakan Kadını Üzdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?