Yangın Mağdurlarına Saman Desteği

Şarköy ilçesinde geçen hafta meydana gelen orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteğinde bulunuldu.

Malkara Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'nin desteğiyle toplanan 150 ton saman yangından etkilenen Şenköy, Kocaali ve Yeniköy mahallerindeki çiftçilere teslim edildi.

Malkara Mahallesi Yenice Muhtarı Fatih Barış Özbay, AA muhabirine, yangında bölgede gönüllü itfaiyeci olarak görev yaptıklarını söyledi.

Özbay, yangından bazı çiftçilerin samanlarının zarar gördüğünü ifade ederek, mağdur olan vatandaşlara destek olduklarını dile getirdi.

Kocaali Mahalle muhtarı İdris Ergün de kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.