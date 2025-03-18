Yangın Şüphelileri Serbest Bırakıldı

HABER: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Sarıyer'deki eski Topçu Karakolu binasında çekilen klibin ardından çıkan yangın sebebiyle gözaltına alınan Barış Koçak'ın da arasında bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı. Koçak'la birlikte 8 şüpheliye adli kontrol şartı getirildi.

Büyükdere Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap bina, önceki gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı soruşturmada rap müzik sanatçısı Barış Koçak'ın, 10 kişi ile birlikte klip çekimi için eski Topçu Karakolu binasında toplandığını belirlemiş, Koçak'ın da arasında bulunduğu 11 kişi bunun üzerine gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü koşulsuz, Koçak'ın da arasında bulunduğu 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.