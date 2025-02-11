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Yangın Tatbikatıyla Eğitim

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri, yangına müdahale ve yaralı tahliyesi tatbikatları yapıyor.

11.02.2025 11:50
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, yangına müdahale ve yaralı tahliyesi tatbikatlarıyla eğitimden geçiyor.

Üniversitenin eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ve yaralı tahliyesi anları öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Başkanı Yasin Tahir Karaca, AA muhabirine, genç itfaiyeci adaylarının, eğitim ve mesleğe hazırlık süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaca, bölümde verilen derslerin, itfaiye teşkilatları, yangın güvenlik ekipleri, arama kurtarma birimleri için personel ihtiyacını karşılamak üzere kurgulandığını anlattı.

Yangın sınıfları ve sel, su baskını, trafik kazaları gibi olaylara karşı yapılacak müdahalelerin hem teorik hem pratik olarak öğretildiğini belirten Karaca, öğrencilerin, yüksekten, kuyudan, dereden ve depremde enkazdan kurtarma gibi birçok senaryo üzerine eğitildiğini bildirdi.

Karaca, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak suretiyle, oluşabilecek yangın veya afet durumlarında memleketimizin en iyi yere gelmesine ve yetişmiş personel istihdamını karşılamaya gayret ediyoruz." dedi.

"Evlerde mutlaka yangın söndürme cihazı bulundurulmalı"

Evlerde yangına yol açabilen durumlara karşı uyarıda bulunan Karaca, yağların uzun süre sıcaklığa maruz kaldığında alevlenebildiğini vurguladı.

Böyle durumlarda yağ alevine suyla müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Karaca, dökülen suyun yağı dışarı iteceğini ve yağın alev bulutu şeklinde yükseleceğini bildirdi.

Karaca, tatbikat kapsamında, kızgın yağa su dökerek yanlış müdahalenin sonuçlarını uygulamalı anlattı.

Davlumbazların içindeki sünger tabakanın yemek yağlarını üzerinde biriktirdiğe ve ocaktan yükselen alevle kolayca tutuşabileceğine işaret eden Karaca, davlumbazların haftalık temizlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Karaca, kızgın yağdan yükselen alevlerin, kağıt havlu, peçete gibi kolay tutuşabilecek malzemelere ya da perdelere sıçramasıyla bir mutfak yangınıyla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Kızgın yağın alev alması halinde önce gaz vanasının kapatılması ve aleve giden oksijeni kesmek için bir tencere kapağı ya da nemli bezle müdahale edilmesi gerektiğini bildiren Karaca, oksijen teması kesilen yangının rahatlıkla söndürülebileceğinin altını çizdi.

Kriz anında panik yapmamak gerektiğini dile getiren Karaca, "Bir mutfak yangınına doğru evrilmişse mutlaka evlerimizde bir yangın söndürme cihazı bulundurmayı tavsiye ediyoruz. Yangın söndürme cihazıyla oluşabilecek başka yangınlara da müdahale edebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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