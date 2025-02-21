Yangında Adalet Talebi

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, "Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında 78 insan hayatını kaybetti, 36'sı çocuktu. Aradan geçen bir ayda ne bir sorumlu istifa etti, ne de gerçek anlamda bir adalet süreci başladı" ifadelerini kullandı. Atalar, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendini aklamaya çalıştığını savundu.

CHP'nin Kültür ve Turizm Gölge Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Atalar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir ay geçti, adalet hala sağlanmadı"

"Bir ay geçti, adalet hala sağlanmadı. Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında 78 insan hayatını kaybetti, 36'sı çocuktu. Aradan geçen bir ayda ne bir sorumlu istifa etti, ne de gerçek anlamda bir adalet süreci başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu faciada kendi sorumluluğunu gizlemek için halen manevralar yapıyor bakan kendi kendini aklamaya çalışıyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un yangından sonra yaptığı ilk açıklamalardan biri şuydu: 'Bu otel 2024'te denetlendi.' Sayın Bakan bu denetimleri kim yaptı? Bakan göreve geldiğinden bu yana herhangi bir otel denetimi ile ilgili veya şikayet üzerine soruşturma yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişlerini hiçbir zaman devreye sokmadı. Otellerde rutin denetimleri yapanların Bakanlık Müfettişleri değil, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Kontrolörleri. Bakan, ancak isterse Teftiş Kurulu'nu devreye sokabiliyor. Fakat bugüne kadar hiçbir otelde ciddi bir vaka ile ilgili olarak soruşturma açıp müfettiş görevlendirmedi.

"Bakan göreve başladıktan sonra, 6 yıl boyunca tek bir adım atmadı"

Bakan göreve başladıktan sonra, 6 yıl boyunca tek bir adım atmadı. Ancak 78 can kaybının ardından, kamuoyu baskısı nedeniyle Kartalkaya için iki başmüfettiş görevlendirdi. Otelcilik sektöründe bugüne kadar müfettişler neden görevlendirilmedi? Şunu daha anlaşılır şekilde ifade edeyim, Sorun şudur ki: Bir faciada Kültür ve Turizm Bakanı'nın da sorumluluğu olabilir. Ancak soruşturmayı yürüten müfettişler Bakan'ın kendi altında çalışıyor ve raporları yine Bakan'ın onayından geçiyor. Yani müfettişler Bakan'a bağlı, raporları Bakan onaylıyor, soruşturma Bakan'ın sorumluluğunu da içeriyor.

İddiaya göre çıkacak raporda, tüm sorumluluk İl Özel İdaresi'ne yüklenecek, 'Mevzuat belirsiz' denilerek Bakanlık aklanacak. Kısacası, Bakan kendi kontrolündeki bir soruşturma ile kendini temize çıkaracak gibi görünüyor. Bu durumun tarafsız ve adil bir soruşturma olacağına inanmıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı, kendi gölgesi altında hazırlanıp onaylayacağı soruşturma raporu ile kendini aklayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihmallerini ve sorumluluğunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri ortaya çıkardı. İş müfettişlerinin raporları, otel yangını faciasında sadece işletmenin değil, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihmaller zincirini de tespit etti. Peki bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanı ne yapıyor? Müzelere açılışlara katılıyor, sanat sergilerinde poz veriyor, boy gösteriyor. Kartalkaya'daki facianın unutturulmasına güveniyor. 78 insanın hayatına mal olan ihmali örtbas etmeye çalışıyor.

"Bakan hesap vermeyecekse kim verecek?"

Bu yangın göz göre göre geldi. Otelin yangın söndürme sistemleri yetersizdi, kaçış yolları güvenli değildi, denetimler göstermelikti. ve şimdi, Kültür ve Turizm Bakanı kendi kendini aklamaya çalışıyor. Biz Unutmayacağız, Unutturmayacağız. Bu facianın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı başta olmak üzere bu ihmallerde sorumluluğu bulunan herkes hesap vermeli, adaletin önüne çıkmalıdır. Kamuoyunun vicdanı rahatlamadan, sorumlular yargılanmadan, gerçek bir soruşturma yürütülmeden bu dosyanın kapanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bakan hesap vermeyecekse kim verecek? Sorumlular adalet önüne çıkmayacaksa adalet kimin için var."