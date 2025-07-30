Yangınlar 13 İlde 407 Konutu Etkiledi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran'dan bugüne kadar çıkan yangınlarda 13 ilde toplam 407 konutun etkilendiğini, yangınlardan etkilenen illere 128 milyon 470 bin 242 TL ödenek gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınların kontrol altına alındığı illerimizde hasar ve zarar tespit çalışmaları AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından ivedilikle yapılmaktadır. Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İzmir, Bilecik, Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Sakarya, Karabük, Antalya, Ankara, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta hasar ve zarar tespit çalışmaları yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Yangından etkilenen illerimize toplam 128 milyon 470 bin 242 TL ödenek gönderilmiş olup 7 ilimizde 490 haneye 83 milyon 277 bin 710 TL ödeme yapılmıştır" dedi.

Vatandaşların acil barınma ihtiyacı kapsamında 105 konteynerin sevk edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "İzmir ilimizde 26, Bilecik ilimizde 27, Sakarya ilimizde 3, Karabük ilimizde 7 olmak üzere toplam 63 konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.