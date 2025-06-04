Yankesici Suçüstü Yakalandı

Samsun'da çeşitli zamanlarda yankesicilik yapan zanlı suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Canik ve Atakum ilçelerindeki pazar yerlerinde çeşitli tarihlerde yankesicilik yaparak 15 bin 500 lira çalan P.Ö'nün (41) yakalanması için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde yine bir pazar yerinde başka bir vatandaşın çantasını açmaya çalışırken ekipler P.Ö'yü suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.